Doku: Charles Manson sprach am Telefon über frühere Morde

Los Angeles (dpa) - Sieben Jahre nach dem Tod von Charles Manson bringt eine Doku-Serie mit bisher unveröffentlichten Mitschnitten von Telefongesprächen mit dem früheren Sektenführer neue Details an Licht. In der Serie «Making Manson» des Streamingdienstes Peacock deutet Manson in alten Aufzeichnungen während seiner Haft frühere Mordtaten an.