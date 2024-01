Drei Familienmitglieder mit Stichverletzungen tot gefunden

Villingen-Schwenningen (dpa) - In einem Einfamilienhaus in Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg sind Mutter, Vater und ihr 32-jähriger Sohn tot aufgefunden worden. Alle wiesen Stichverletzungen auf, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein 27 Jahre alter Mann fand den Angaben zufolge seine Eltern und seinen Bruder am Nachmittag im Erdgeschoss des Hauses, als er heimkam.