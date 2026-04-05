Drei Tote bei Ostereiersuche - Was wir wissen und was nicht
Durch einen umgestürzten Baum bei Flensburg sterben drei Menschen in einem Waldstück. Sie waren bei der Ostereiersuche. Was bisher bekannt ist – und welche Fragen bislang offenbleiben.
Mittelangeln (dpa) - Bei einem Unglück in einem Waldstück südöstlich von Flensburg sind am Ostersonntag drei Menschen ums Leben gekommen, darunter eine Mutter und ihr Baby.
Was wir wissen:
- Am Ostersonntag (gegen 11.00 Uhr) ist in einem Waldstück in der Gemeinde Mittelangeln (südöstlich von Flensburg in Schleswig-Holstein) ein etwa 30 Meter hoher Baum umgestürzt.
- Der Baum fiel während starker Windböen auf eine Gruppe, die Ostereier gesucht hat.
- Insgesamt kamen drei Menschen ums Leben:
- eine 16-Jährige
- eine 21-jährige Frau
- deren zehn Monate alte Tochter erlag wenig später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen
- Vier Personen wurden zunächst unter dem Baum eingeklemmt.
- Eine 18-Jährige wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Heide gebracht. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist sie außer Lebensgefahr, wird aber weiterhin behandelt.
- Weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.
- Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich rund 50 Personen (Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungskräfte einer nahegelegenen Wohneinrichtung) im Wald.
- Es gab ein Großaufgebot an Einsatzkräften, inklusive Rettungshubschrauber und Notfallseelsorgern.
- Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die Region stürmische Bedingungen prognostiziert:
- Windböen von 55 bis 65 km/h
- lokal bis zu 80 km/h (Windstärke 9)
- Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.
- Der private Träger der Einrichtung, Sternipark, zeigt sich in einer Stellungnahme tiefe erschüttert. Die Landesregierung spricht Angehörigen und Verletzten ihre Anteilnahme aus.
Was wir nicht wissen:
- Die exakte Anzahl aller verletzten Personen
- Die genaue Ursache für das Umstürzen des Baumes ist noch unklar, beispielsweise die Frage, ob dieser bereits Vorschäden aufwies.
- Es gibt bislang keine gesicherten Angaben dazu, ob Warnhinweise oder Sperrungen für das Waldgebiet bestanden.
- Unklar ist, ob die Betreuungspersonen die Wetterlage und mögliche Risiken vorab anders hätten einschätzen können.