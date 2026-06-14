Drei Tschechen sterben bei Schiffsunglück auf der Adria

Split (dpa) - Beim Zusammenstoß eines Passagierschiffs und einer Segeljacht auf der Adria sind drei Menschen ums Leben gekommen, nach einem vierten möglichen Todesopfer wird noch gesucht. Das gab Kroatiens Ministerium für Meer, Verkehr und Infrastruktur bekannt. Vier Verletzte werden im Krankenhaus behandelt.

Bei den Toten und Verletzten handelt es sich um tschechische Staatsbürger, berichtete Tschechiens Botschaft in Zagreb. Die Staatsangehörigkeit des vermissten Opfers war zunächst unklar. Kroatiens Außen- und Europaminister Gordan Grlić Radman sprach in einem Post bei X sein Beileid aus.

Segelboot sinkt

Zu der Kollision des regulären Linienschiffs mit 118 Passagieren und 7 Besatzungsmitgliedern und dem Segelboot mit 7 Passagieren und einem Kapitän kam es zwischen den Inseln Brac und Solta nahe der kroatischen Adria-Stadt Split. Alle 8 Insassen des Segelboots fielen ins Wasser, das Boot sank.

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