Schleswig-Holstein

Dreijährige wird weiterhin vermisst

Ein Kind, das dringend medizinische Hilfe benötigt, wird vermisst. Anwohner, Polizei und Feuerwehr suchen etliche Stunden nach der Dreijährigen. Am Morgen soll die Suche fortgesetzt werden.

Einsatzkräfte treffen sich vor der Feuerwehrwache in Preetz. Foto: Frank Molter/dpa
Einsatzkräfte treffen sich vor der Feuerwehrwache in Preetz.

Preetz (dpa) - Auch am Morgen wird ein dreijähriges Mädchen in Schleswig-Holstein weiterhin vermisst. Das Kind soll nach Polizeiangaben am Mittwochmittag sein Zuhause in der Stadt Preetz bei Kiel verlassen haben - mit unbekanntem Ziel. Die Polizei wolle die Suche ab 7.00 Uhr wieder aufnehmen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Preetz liegt etwa 18 Kilometer südöstlich von Kiel entfernt. 

Neben zahlreichen Polizisten und Feuerwehrleuten suchten 30 bis 50 Anwohner bis tief in die Nacht nach dem kleinen Kind. Die Dreijährige sei dringend auf medizinische Hilfe angewiesen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. 

Die Polizei konzentrierte sich bei ihren Suchmaßnahmen vor allem auf das nahe Umfeld um den Wohnort des Mädchens. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und Drohnen zum Einsatz.

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