Kriminalität in Marseille

Drogenbosse in Südfrankreich zu lebenslanger Haft verurteilt

Marseille gilt als Hochburg für Drogenkriminalität. Nun fiel ein Urteil gegen Angehörige des Milieus in einem Tötungsprozess. Unter den Opfern ist der Halbbruder eines bekannten Aktivisten.

Seit vielen Jahren kommt es immer wieder zu skrupellosen Abrechnungen von Drogenbanden in Marseille, oft sind junge Menschen unter den Opfern. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Seit vielen Jahren kommt es immer wieder zu skrupellosen Abrechnungen von Drogenbanden in Marseille, oft sind junge Menschen unter den Opfern. (Symbolbild)

Aix-en-Provence (dpa) - Zwei führende Drogenkriminelle eines Marseiller Netzwerks sind in einem aufsehenerregenden Prozess in Frankreich wegen dreifachen Totschlags zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Gegen drei weitere Angeklagte verhängte das Schwurgericht in Aix-en-Provence Haftstrafen von 18, 25 und 30 Jahren, wie französische Medien berichteten. Zu den Opfern der Taten von Dezember 2020 gehört demnach der Halbbruder des bekannten Aktivisten Amine Kessaci. Dessen anderer Bruder Mehdi Kessaci wurde im vergangenen Jahr ebenfalls getötet.

Das Gericht sah den Berichten zufolge einen 32-Jährigen, der als einer der Anführer der Bande «DZ Mafia» gilt, sowie einen 38-jährigen ehemaligen Drogenbaron als Verantwortliche für die drei Toten von 2020 an. Die Leichen wurden in ausgebrannten Autos gefunden. Zuvor soll den Opfern, allesamt junge Männer um die 20 Jahre, in den Kopf geschossen worden sein. Weitere Angeklagte gaben laut Berichten etwa zu, eine der Leichen zerstückelt oder das Fahrzeug gestohlen zu haben, in dem die Leichen entdeckt wurde.

Kessaci: Urteil ist «Botschaft» an Drogenbanden

Nach dem Tod seines Halbbruders gründete Amine Kessaci den Verein «Conscience» zur Unterstützung von Familien, die von Drogenkriminalität betroffen sind. Den Banden ist er ein Dorn im Auge. Im vergangenen November ließen Drogenbosse der «DZ Mafia» seinen Bruder Mehdi mutmaßlich zur Einschüchterung erschießen. Es kam zu einem frankreichweiten Sturm der Entrüstung.

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Mittlerweile ist Kessaci stellvertretender Bürgermeister von Marseille. Er war bei den Verhandlungstagen laut Berichten anwesend. Zu dem Urteil erklärte er vor Medien, dass es eine Botschaft an die Drogenmafia sei. «Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass dieses System ins Wanken gerät, bis zu seinem vollständigen Zusammenbruch», so Kessaci.

Seit vielen Jahren kommt es immer wieder zu skrupellosen Abrechnungen von Drogenbanden in Marseille, oft sind junge Menschen unter den Opfern.

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