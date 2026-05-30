Flugverkehr

Drohnen-Alarm legt Münchner Flughafen für eine Stunde lahm

Piloten schlagen Alarm: Eine verdächtige Wahrnehmung stoppt am Morgen alle Starts und Landungen in München. Doch es gibt Entwarnung.

Flugzeuge mussten am Samstagmorgen in München wegen einer Drohnenwarnung kurzzeitig am Noden bleiben. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Flugzeuge mussten am Samstagmorgen in München wegen einer Drohnenwarnung kurzzeitig am Noden bleiben. (Symbolbild)

München (dpa) - Am Flughafen München hat nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung am Samstagmorgen der Flugverkehr für etwa eine Stunde stillgestanden. Starts und Landungen seien kurz nach 9.00 Uhr ausgesetzt worden, der Alarm sei aber gegen 10.05 Uhr wieder aufgehoben worden, sagte ein Flughafensprecher. 

Zwei Piloten hätten eine verdächtige Wahrnehmung gemacht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Daraufhin sei die Lage überprüft worden. Unter anderem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. 

Nachdem nichts gefunden wurde, sei die Sperrung aufgehoben worden, sagte der Flughafensprecher. Der Flugverkehr lief wieder an.

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