Bahnverkehr

Drohung an Bahnhöfen: Entwarnung in Augsburg und Bremen

In Augsburg und Bremen steht der Zugverkehr wegen Drohungen zwischenzeitlich still. Die Polizei gibt Entwarnung. Am Nachmittag werden beide Bahnhöfe wieder freigegeben.

Ein Anrufer hatte über den Zentralruf der Polizei mitgeteilt, Sprengstoff sei im Bremer Hauptbahnhof abgelegt worden. Foto: Sina Schuldt/dpa
Ein Anrufer hatte über den Zentralruf der Polizei mitgeteilt, Sprengstoff sei im Bremer Hauptbahnhof abgelegt worden.

Augsburg/Bremen (dpa) - Wegen größerer Polizeieinsätze nach Drohungen sind der Augsburger und der Bremer Hauptbahnhof zwischenzeitlich für den Bahnverkehr gesperrt worden. Mittlerweile hat die Polizei in beiden Fällen wieder Entwarnung gegeben. Noch ist unklar, ob es einen Zusammenhang gibt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Einsatz sei beendet, teilte die Polizei in Bremen mit. Es bestehe keine Gefahr, sagte eine Sprecherin. Das Gebäude sei wieder ohne Einschränkungen zugänglich. Zuvor hatte ein spezieller Roboter der Bundespolizei einen Gegenstand auf einem Gleis untersucht und geröntgt. Spezialkräfte untersuchten das Gebäude, Sprengmittel wurden nicht gefunden.

Bombendrohung übers Telefon

Ein Anrufer hatte zuvor über den Zentralruf der Polizei mitgeteilt, Sprengstoff sei im Bremer Hauptbahnhof abgelegt worden. Nach dem Anruf am frühen Nachmittag wurde der Hauptbahnhof geräumt, alle Menschen mussten das Gebäude verlassen. Nun versuchen die Beamten zu klären, wer für die Bombendrohung verantwortlich ist.

Spezialkräfte untersuchten das Gebäude in Bremen, Sprengmittel wurden nicht gefunden. Foto: Sina Schuldt/dpa
Spezialkräfte untersuchten das Gebäude in Bremen, Sprengmittel wurden nicht gefunden.

Die Bombendrohung und Sperrung sorgten bei der Bahn für Verzögerungen und Verspätungen. Züge konnten den Bremer Bahnhof vorübergehend nicht anfahren und verlassen. Nachdem der Bahnhof wieder freigegeben wurde, fuhren die Züge wieder. Allerdings gab es zunächst deutliche Verspätungen von teilweise rund zwei Stunden.

Entwarnung auch in Augsburg

Auch der Augsburger Hauptbahnhof war am frühen Nachmittag wegen einer Drohung gesperrt und später wieder freigegeben worden. Die Polizei in Bayern teilte auf X mit, der Bahnhof sei geräumt und mit Polizeihunden abgesucht worden. Nach etwas mehr als einer Stunde gaben die Beamten Entwarnung: «Es wurde nichts Verdächtiges aufgefunden.» Kurze Zeit später wurde der Augsburger Bahnhof wieder freigegeben.

Die Bahn teilte auf ihrem Störungsportal mit, Züge von und nach Augsburg seien wegen des Einsatzes vorerst zurückgehalten worden. Nach dem Ende der Absuche rechnete eine Bahnsprecherin damit, dass sich der Zugverkehr «zeitnah wieder normalisieren» werde.

Auf die Frage nach einem möglichen Zusammenhang der beiden Vorfälle wollte sich ein Polizeisprecher in Augsburg zunächst nicht äußern. Die Polizei ermittle zu den Hintergründen, hieß es. Auch die Polizei in Bremen teilte mit, dass geprüft werde, ob es einen Zusammenhang gibt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hauptbahnhof Stuttgart nach Evakuierung wieder freigegeben
Polizeieinsatz

Hauptbahnhof Stuttgart nach Evakuierung wieder freigegeben

Am Abend räumt die Polizei den Stuttgarter Hauptbahnhof wegen eines auffälligen Gepäckstücks. Der Zugverkehr wird zwischenzeitlich eingestellt, dann kommt die Entwarnung.

21.12.2025

Nach Brandanschlag: Bahnverkehr rund um Bremen läuft wieder
Bahn

Nach Brandanschlag: Bahnverkehr rund um Bremen läuft wieder

Unbekannte haben an einem Bahndamm einen Kabelschacht in Brand gesetzt. Das hatte Folgen für die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg. Am Abend gab die Bahn dann Entwarnung.

29.07.2024

Polizeieinsatz

Kurzzeitiger Stillstand am Bahnhof Stuttgart

Nichts ging mehr am Stuttgarter Hauptbahnhof: Wegen eines Polizeieinsatzes fuhren kurzzeitig keine Züge. Zeugen hatten «verdächtige Personen» gemeldet.

28.01.2024

Polizeieinsatz

Bielefelder Bahnhof wieder freigegeben

Eine Anschlagsdrohung löst einen Großeinsatz am Bielefelder Hauptbahnhof aus. Am Abend gibt es Entwarnung. Nun ermittelt der Staatsschutz.

25.12.2023

Notfälle

Entwarnung: Stuttgarter Hauptbahnhof wieder geöffnet

Der Bahnhof ist wieder freigegeben. Die Polizei hat ihren Einsatz beendet und Ermittlungen aufgenommen.

29.10.2023