Dutzende «Bluebottles» angespült: Quallenalarm auf Phuket

Bangkok (dpa) - Quallen-Alarm auf Thailands beliebter Touristeninsel Phuket: Am bekannten Patong Beach an der Westküste seien am Wochenende Dutzende giftige «Bluebottles» angespült worden, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf das örtliche Meeresforschungszentrum.