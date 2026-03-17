Diebstahl im Gedenkpark

Dutzende Urnen in Malaysia geklaut – Täter fordert Lösegeld

Nach dem Diebstahl von Dutzenden Urnen in Malaysia verlangt ein Verdächtiger eine Zahlung für die Rückgabe. Die Ermittlungen laufen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

Ein Mann hat für die Rückgabe von mehr als 30 Urnen Lösegeld gefordert. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Ein Mann hat für die Rückgabe von mehr als 30 Urnen Lösegeld gefordert. (Symbolbild)

Kuala Lumpur (dpa) - In Malaysia ermittelt die Polizei nach einem bizarren Diebstahl von mehr als 30 Urnen aus einem Gedenkpark in Nilai südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur. Die Urnen standen dort in einem Kolumbarium – einer oberirdischen Grabstätte. Der Täter soll die Urnen aus den Nischen entwendet und anschließend Lösegeld für deren Rückgabe gefordert haben, berichteten malaysische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein Verdächtiger habe sich mit einer ausländischen Nummer bei der Parkverwaltung gemeldet und behauptet, die Urnen gefunden zu haben, teilte ein Polizeisprecher mit. Kurz darauf habe er jedoch eine Zahlung für die Rückgabe verlangt. Wie viel Geld er fordert, wurde nicht bekannt. «Die Polizei arbeitet aktiv daran, den Verdächtigen aufzuspüren», betonte der Sprecher.

Ähnlicher Fall in anderem Landesteil

Die Ermittlungen laufen demnach bereits seit Ende Februar. Die Polizei führt den Fall unter anderem als Diebstahl, Erpressung und Störung der Totenruhe. Erst vor wenigen Tagen war ein ähnlicher Fall aus Kulai im südlichen Bundesstaat Johor bekanntgeworden, bei dem mehr als 20 Urnen aus einem Kolumbarium gestohlen worden sein sollen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Länger in Haft? - Ermittler prüfen Zahlung für Christian B.
Verdächtiger im Fall «Maddie»

Länger in Haft? - Ermittler prüfen Zahlung für Christian B.

Im Fall der seit 2007 verschwundenen Madeleine McCann haben Ermittler einen Deutschen unter Verdacht. Der sitzt derzeit im Gefängnis. Wegen einer skurrilen Zahlung ist aber fraglich wie lange noch.

04.07.2025

Gaspipeline in Malaysia explodiert - mehr als 100 Verletzte
«Riesiges Inferno»

Gaspipeline in Malaysia explodiert - mehr als 100 Verletzte

Am Morgen gibt es nahe der malaysischen Hauptstadt eine riesige Explosion. Viele Menschen werden in ihren Häusern eingeschlossen. Dutzende sind verletzt. Was ist passiert?

01.04.2025

Eine Million Lösegeld - Schweizer Hunde nach Polen entführt
Ermittlungen

Eine Million Lösegeld - Schweizer Hunde nach Polen entführt

Zwei Bolonka-Hündchen verschwinden aus einer Wohnung bei Zürich. Die Täter hinterlassen ein Erpresserschreiben. Der Besitzer alarmiert die Polizei und löst internationale Ermittlungen aus.

08.03.2025

Dutzende Tote nach Extremregen in Malaysia und Thailand
Schwere Überschwemmungen

Dutzende Tote nach Extremregen in Malaysia und Thailand

In nur fünf Tagen fällt im Norden von Malaysia so viel Regen wie sonst in einem halben Jahr. Es gibt viele Tote - auch in Thailand.

03.12.2024

Studie

Cyberangriffe: Jedes neunte Opfer zahlt Lösegeld

Die Zahl der Cyberattacken auf Unternehmen steigt schnell. Dabei setzen die Angreifer meistens Erpressungssoftware ein. Der Digitalverband Bitkom warnt davor, den Kriminellen Lösegeld zu zahlen.

25.10.2023