Unwetter

Dutzende Verletzte nach Blitzeinschlag in Brasilien bei Demo

Ein Blitz trifft Dutzende Menschen bei einer Demonstration für die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Bolsonaro. Mehr als 70 Menschen werden verletzt, mehrere schwer.

Bei einer Demo für Ex-Präsident Jair Bolsonaro trifft ein Blitz zahlreiche Menschen in Brasília. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
Bei einer Demo für Ex-Präsident Jair Bolsonaro trifft ein Blitz zahlreiche Menschen in Brasília. (Archivbild)

Brasília (dpa) - Ein Blitz hat in Brasilien bei einer politischen Kundgebung Dutzende Menschen getroffen. 72 Personen seien nach dem Blitzschlag behandelt worden, wie Medien des südamerikanischen Landes unter Berufung auf die Feuerwehr der Hauptstadt Brasília berichteten. Rund 30 von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden, darunter acht Schwerverletzte. Zudem kam es demnach bei mehreren Betroffenen zu Nervenzusammenbrüchen.

Der Vorfall ereignete sich während eines Unwetters auf dem Platz Praça do Cruzeiro in Brasília. Dort hatten sich Anhänger des inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro versammelt, um für seine Freilassung zu demonstrieren. Bolsonaro verbüßt seit Ende November eine Haftstrafe von mehr als 27 Jahren wegen eines Putschversuchs.

Auf Videos ist zu sehen, wie Menschen mit Regenschirmen an einem Metallzaun stehen, während starker Regen fällt. Dann ist ein donnerähnliches Geräusch zu hören. Mehrere Menschen brechen zusammen und werden von anderen aufgefangen. Sanitäter und Feuerwehrleute kamen zum Einsatz.

