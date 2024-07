Dutzende Vermisste nach Erdrutsch an indonesischer Goldmine

Jakarta (dpa) - An einer illegalen Goldmine in Indonesien suchen Einsatzkräfte nach Dutzenden Verschütteten. 17 Arbeiter seien nach einem Erdrutsch mittlerweile tot geborgen worden, 45 weitere würden noch vermisst, sagte Haji Asmar, Chef der örtlichen Einsatzkräfte in der Provinz Gorontalo. Mehr als 50 Männer wurden lebend gefunden.