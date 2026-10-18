Kirche

Ecuador: Priester bei Messe von Kreuz erschlagen

Mitten in der Messe stürzt ein großes Holzkreuz auf den Priester. Die Anwesenden schreien, während der Gottesdienst live im Netz läuft.

Das Unglück ereignete sich in der Stadt Guayaquil in Ecuador. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Das Unglück ereignete sich in der Stadt Guayaquil in Ecuador. (Symbolbild)

Guayaquil (dpa) - In Ecuador ist ein katholischer Priester während einer Messe von einem herabfallenden Kreuz erschlagen worden. Das große Holzkreuz hing über dem Altar in der Kirche «Unsere Liebe Frau von der Immerwährenden Hilfe» in der Stadt Guayaquil und fiel am Samstagabend (Ortszeit) direkt auf den Kopf des Priesters, wie ein Video zeigt.

Als sich der tödliche Vorfall in dem südamerikanischen Land ereignete, wurde der Gottesdienst live in den sozialen Netzwerken der Pfarrei übertragen. Darin ist zu hören, wie Anwesende verzweifelt rufen: «Vater, Vater! Ruft einen Krankenwagen!». 

Die Erzdiözese von Guayaquil drückte den Angehörigen und der Pfarrgemeinde ihre Solidarität und ihr Mitgefühl aus. Der Pfarrer sei in das Haus des Vaters eingegangen. «Ruhe in Frieden», hieß es einer Mitteilung ohne konkrete Angaben zu den Umständen des Todes. Was zu dem Sturz des Kreuzes führte, war zunächst unklar.

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