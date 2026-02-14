Tötungsdelikt

Ehefrau tot im Schlafzimmer - Ehemann festgenommen

Ein Mann ruft den Notruf und sagt, er sei von der Arbeit nach Hause zurückgekommen und habe seine Frau tot im Schlafzimmer entdeckt. Doch die Ermittler haben erhebliche Zweifel an seiner Aussage.

Nach der Tat sicherten Einsatzkräfte Spuren. Foto: Alex Talash/dpa
Nach der Tat sicherten Einsatzkräfte Spuren.

Ennepetal (dpa) - Im Fall einer getöteten Frau in Ennepetal (NRW) rückt ihr Ehemann in den Fokus der Ermittlungen. Der 53-Jährige gelte mittlerweile als dringend tatverdächtig, teilten die Staatsanwaltschaft Hagen und die Polizei mit. Der Mann sei festgenommen worden und werde dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten an, weitere Auskünfte wollten die Behörden nicht geben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, dass der Mann am Donnerstagnachmittag nach derzeitigem Ermittlungsstand von der Arbeit zurückgekehrt und seine 55 Jahre alte Ehefrau leblos im Schlafzimmer des gemeinsamen Hauses gefunden habe. Die Frau sei Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Die «Bild» berichtete von Anzeichen auf einen Einbruch - die Kellertür sei aufgebrochen und Kleidung und Gegenstände seien aus Schränken auf den Boden geworfen worden. 

Die Ermittler äußerten sich am Samstag nicht dazu, ob sie in dem Haus Einbruchsspuren vorgefunden hatten. Sie gaben auch keine Auskunft zu der Frage, ob der tatverdächtige Ehemann einen Einbruchsversuch inszeniert haben könnte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tötungsdelikt in Heppenheim: Verdächtigter Ehemann schweigt 
Gewaltverbrechen

Tötungsdelikt in Heppenheim: Verdächtigter Ehemann schweigt 

Eine 34-Jährige wurde mutmaßlich von ihrem Ehemann angegriffen und erlag noch am Tatort ihren Verletzungen. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.

02.09.2025

Senior tötet Ehefrau mit Messer und verletzt sich selbst
Tötungsdelikt

Senior tötet Ehefrau mit Messer und verletzt sich selbst

Als die Polizei eintrifft, ist eine 72 Jahre alte Frau bereits tot. Der schrecklichen Tat ging ein Familienstreit voraus.

25.02.2025

Frau im Kreis Offenbach erstochen - Ehemann festgenommen
Verbrechen

Frau im Kreis Offenbach erstochen - Ehemann festgenommen

Ein 71-Jähriger soll in Mühlheim am Main seine Ehefrau getötet haben. Das Opfer starb mutmaßlich an Stichverletzungen. Viele Details sind noch offen.

06.09.2024

Kriminalität

Ermittler: Frau soll Ehemann und Kind getötet haben

Ein Mann und ein kleiner Junge liegen tot in einer Darmstädter Wohnung. Ein zweites Kind ist verletzt. Schon Stunden später haben die Ermittler die Ehefrau unter Verdacht.

04.10.2023

Darmstadt

Ermittler: Frau soll Ehemann und Kind getötet haben

Ein Mann und ein kleiner Junge liegen tot in einer Darmstädter Wohnung. Ein zweites Kind ist verletzt. Schon Stunden später haben die Ermittler die Ehefrau unter Verdacht.

04.10.2023