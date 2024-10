Ehemaliger Pfarrer in Fulda zu vier Jahren Haft verurteilt

Fulda (dpa) - Ein ehemaliger Pfarrer muss wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt ins Gefängnis. Das Landgericht Fulda verurteilte den 43-Jährigen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren. Die Kammer sprach den Mann in allen 68 Anklagepunkte schuldig, sagte der Sprecher des Gerichts, Dominik Dute. «Wobei am schwersten der Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in kinderpornografischer Absicht wiegt.»