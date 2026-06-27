Bluttat in Rom

Ehepaar und kleine Tochter in Rom mit Machete getötet

Ein Ehepaar und ihre Tochter wurden in Rom mit einer Machete getötet. Nur der älteste Sohn überlebte schwer verletzt. Die Polizei sucht nach einem Verdächtigen aus dem Umfeld der Familie.

Nach dem Mord an einem Ehepaar und ihrer kleinen Tochter in Rom fahndet die italienische Polizei nach einem Verdächtigen, bei dem es sich um einen Bekannten der Familie handeln soll. Foto: Valentina Stefanelli/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Nach dem Mord an einem Ehepaar und ihrer kleinen Tochter in Rom fahndet die italienische Polizei nach einem Verdächtigen, bei dem es sich um einen Bekannten der Familie handeln soll.

Rom (dpa) - Eheleute und ihre kleine Tochter sind in ihrer Wohnung in Rom mit einer Machete umgebracht worden. Nur der älteste Sohn der Familie aus Bangladesch habe sich schwer verletzt retten können, berichtete die italienische Zeitung «La Repubblica». Er werde in einem Krankenhaus behandelt, sei aber nicht in Lebensgefahr. 

Aufgrund seiner Angaben fahnde die Polizei mit einem Großaufgebot nach einem Verdächtigen, bei dem es sich um einen Bekannten der Familie handeln soll, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Das Motiv der Bluttat war zunächst unklar. Der Täter könne von der ermordeten Frau besessen gewesen sein oder die Tat habe etwas mit dem 20-jährigen Sohn zu tun, schrieb die Zeitung. Nachbarn der Wohnung im Stadtteil Pineta Sacchetti im Nordwesten Roms hätten von einem lautstarken Streit kurz vor dem Angriff mit der Machete berichtet.

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