Glücklicher Fund

Ehering auf Raststätte verloren – ehrlicher Finder hilft

Ein Berliner lässt seinen Ehering auf einer Autobahnraststätte in Bayern zurück. Ein Lkw-Fahrer nimmt ihn mit - und erweist sich als ehrlicher Finder.

Ein Ehering ist nach einer kleinen Odyssee durch Nordbayern wieder bei seinem Berliner Besitzer angekommen. Foto: Mike Müller/dpa
Ein Ehering ist nach einer kleinen Odyssee durch Nordbayern wieder bei seinem Berliner Besitzer angekommen.

Oberviechtach/Berlin (dpa) - Der Canossa-Gang zur Ehefrau war vermutlich schon erfolgt, die Asche aufs Haupt gestreut - und dann doch noch das glückliche Ende: Ein Berliner hat auf der Toilette einer Autobahnraststätte bei Wunsiedel in Bayern seinen Ehering verloren - und es über Umwege nun zurückbekommen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das Goldstück im Wert von 4.000 Euro fiel einem Lastwagenfahrer aus dem oberpfälzischen Oberviechtach auf - er nahm es mit und brachte es in seiner Heimatstadt zur Polizei, die den Ring ans Fundbüro der Stadt weiterreichte. 

Steine fallen vom Herzen

Der Eigentümer, inzwischen von der Polizei informiert, reiste eigens in den Oberpfälzer Wald, um den Ring persönlich abzuholen. «Mir fällt ein Stein vom Herz, meiner Frau fällt ein Stein vom Herzen und meiner Ehe fällt ein Stein vom Herzen», sagte der 66-jährige Jochen Sandfort. 

Er hatte als Beweis für seine Eigentümerschaft das eingravierte Hochzeitsdatum und den Ort der Trauung nennen können: «Venice, 12.09.2011». Er überlege nun sogar, gemeinsam mit seiner Frau nach Oberviechtach zu ziehen. Der Finder soll eine Belohnung bekommen. Da lasse er sich «auch nicht lumpen». 

An der Tankstelle war der Fund nicht bekannt

Als die Polizei die Tankstelle am Autohof kontaktierte, stellte sich heraus, dass der Eigentümer des Rings bereits angerufen hatte. Da die Mitarbeitenden aber nichts von dem Fund wussten, hatten sie nicht nach den Personalien des Anrufers gefragt. Die Polizei hinterließ daraufhin ihre Nummer beim Autohof für den Fall, dass sich der Eigentümer des Rings noch einmal melden sollte. Als er einen Tag später erneut bei der Tankstelle anrief, wurde er an die zuständige Polizeistation verwiesen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ehrlicher Finder liefert Goldmünzen bei Polizei ab
Hoher Wert

Ehrlicher Finder liefert Goldmünzen bei Polizei ab

Nach dem Einkauf entdeckt ein 46-Jähriger Goldmünzen auf dem Boden. Statt sie zu behalten, entscheidet er sich für den ehrlichen Weg. Die Polizei sucht nun den Eigentümer.

07.01.2026

Kocherbach: Verlorener Ehering kehrt nach Jahren zurück
„Kleines Weihnachtswunder“

Kocherbach: Verlorener Ehering kehrt nach Jahren zurück

Neun Jahre lang war der Ring verschollen. Nun bringt ein glücklicher Zufall ihn zurück. Doch war es wirklich nur Zufall, was Katharina Gölz-Ehret an der Kocherbacher Kirche beim Unkrautjäten fand?

24.12.2025

Metzger findet in Kuh den Ehering vom Bauern
Herr des Rings

Metzger findet in Kuh den Ehering vom Bauern

Wie kommt ein Ehering in den Bauch einer Kuh? Die Geschichte, die ein Bauer und ein Metzger aus Niederbayern berichten, klingt unglaublich.

08.04.2025

FC Liverpool

Klopp verliert bei Jubel Ehering - und findet ihn wieder

Fußball-Trainer Jürgen Klopp hat einen neuen Freund fürs Leben: Einen Kameramann. Warum der Trainer des FC Liverpool ihn in sein Herz schließt, hat einen ganz besonderen Grund.

02.01.2024

Groß-Rohrheim

Ehrlicher Finder gibt Geldbeutel mit über 1000 Euro ab

17.04.2023