120 Millionen Euro: Eurojackpot-Gewinner meldet sich

Gewinner von 120 Millionen Euro stammt aus Hohenlohe-Kreis

Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist von einem Lottospieler aus Baden-Württemberg geknackt worden. Die regionale Lottogesellschaft enthüllt nun weitere Details.

10.05.2025

177 Millionen Pfund: Britischer Lotto-Gewinner meldet sich

Es ist der drittgrößte Jackpot der britischen Lotto-Geschichte: Satte 177 Millionen Pfund liegen bereit. Zunächst aber gab es Verwirrung um die Zahlen.

28.11.2024

Im Eurojackpot liegen 120 Millionen Euro

In der europäischen Lotterie Eurojackpot ist die Obergrenze erreicht. Sollte eine Deutsche oder ein Deutscher den Jackpot knacken, wäre der Gewinnrekord für die Bundesrepublik eingestellt.

03.06.2024

Eurojackpot mit 120 Millionen Euro gefüllt

Als Millionär in das neue Jahr starten? Alles ist möglich. Der Eurojackpot ist prall gefüllt.

04.01.2024

Gewinner des 120-Millionen-Euro-Jackpots hat sich gemeldet

Aus zehn Euro wurden 120 Millionen: Am Freitag hat ein Lottospieler die Rekordsumme gewonnen. Jetzt hat er seinen Gewinn geltend gemacht.

28.06.2023