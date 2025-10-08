Glücksspiele 120 Millionen Euro: Eurojackpot-Gewinner meldet sich 08.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Glücksspiel Gewinner von 120 Millionen Euro stammt aus Hohenlohe-Kreis Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist von einem Lottospieler aus Baden-Württemberg geknackt worden. Die regionale Lottogesellschaft enthüllt nun weitere Details. 10.05.2025 Glücksspiele 177 Millionen Pfund: Britischer Lotto-Gewinner meldet sich Es ist der drittgrößte Jackpot der britischen Lotto-Geschichte: Satte 177 Millionen Pfund liegen bereit. Zunächst aber gab es Verwirrung um die Zahlen. 28.11.2024 Lotto Im Eurojackpot liegen 120 Millionen Euro In der europäischen Lotterie Eurojackpot ist die Obergrenze erreicht. Sollte eine Deutsche oder ein Deutscher den Jackpot knacken, wäre der Gewinnrekord für die Bundesrepublik eingestellt. 03.06.2024 Lotto Eurojackpot mit 120 Millionen Euro gefüllt Als Millionär in das neue Jahr starten? Alles ist möglich. Der Eurojackpot ist prall gefüllt. 04.01.2024 Glücksspiel Gewinner des 120-Millionen-Euro-Jackpots hat sich gemeldet Aus zehn Euro wurden 120 Millionen: Am Freitag hat ein Lottospieler die Rekordsumme gewonnen. Jetzt hat er seinen Gewinn geltend gemacht. 28.06.2023