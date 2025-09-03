Portugal

15 Tote bei Standseilbahn-Unfall in Lissabon

Portugal

Schock in Lissabon: Nach dem Unfall einer Standseilbahn spricht der Bürgermeister von einem «schrecklichen Abend». Es wird vermutet, dass unter den Todesopfern auch Touristen aus dem Ausland sind.

vor 9 Minuten

Auch Deutsche im Einsatz

In Portugal und Spanien hoffen die Menschen auf ein Ende der großen Waldbrände. Aber noch lodern dort große Feuer. Und die sind lebensgefährlich, wie ein weiterer trauriger Fall zeigt.

23.08.2025

Waffen aus 3D-Drucker

In Portugal wird schon länger vor einer Zunahme rechtsextremer Aktivitäten gewarnt. Der Polizei des Landes gelingt nun in diesem Zusammenhang ein Coup. Der löst Jubel aus, weckt aber auch Sorgen.

18.06.2025

Feuer

Dieses Jahr war Portugal von großen Waldbränden weitgehend verschont geblieben. Nun zerstören viele Feuer aber eine Fläche, die bereits doppelt so groß wie München ist. Entwarnung ist nicht in Sicht.

17.09.2024

Kriminalität

Portugal gilt als eines der sichersten Länder der Welt und blieb bisher von größeren Anschlägen verschont. Umso größer ist die Erschütterung im Land nach einer Messerattacke in einem muslimischen Zentrum in Lissabon.

28.03.2023