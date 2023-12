Pirna (dpa) - Erstmals hat ein Kandidat der AfD eine Oberbürgermeisterwahl in Deutschland gewonnen. Tim Lochner setzte sich am Sonntag im sächsischen Pirna im zweiten Wahlgang mit 38,5 Prozent der Stimmen durch, wie die Stadt am Abend auf ihrer Internetseite mitteilte. Der 53-Jährige ist parteilos, trat aber für die AfD an.