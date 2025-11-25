«Eiskeller-Prozess»

Angeklagter in Prozess um Tod von Hanna freigesprochen

Urteil

Verurteilt worden war er wegen Mordes, doch heute darf er das Gericht als freier Mann verlassen: Der Angeklagte im Prozess um den Tod der Studentin Hanna ist freigesprochen worden.

vor 14 Minuten

Fall in Oberbayern

Der Tod von Hanna aus Aschau beschäftigt erneut das Landgericht Traunstein. Jetzt hat ein ehemaliger Mithäftling des Angeklagten ausgesagt, zum zweiten Mal. Sagt er die Wahrheit?

08.10.2025

Fall in Oberbayern

Um den Tod der Studentin Hanna in Aschau hat ein neuer Prozess begonnen. Saß der 2024 als Täter verurteilte Mann zu Unrecht im Gefängnis?

29.09.2025

Kriminalität

Im Indizienprozess um den Mord an Studentin Hanna kommt das Landgericht Traunstein zu einem deutlichen Urteil. Doch damit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

19.03.2024

Traunstein

«Schrei in Todesangst» - Prozess um Mord an Studentin

Ein Schrei in der Nacht und ein letzter Anruf: Vor dem Landgericht Traunstein hat der Prozess um den Mord an einer Studentin in Aschau begonnen - mit bedrückenden Details.

12.10.2023