«Eiskeller-Prozess» Angeklagter in Prozess um Tod von Hanna freigesprochen 25.11.2025

Verurteilt worden war er wegen Mordes, doch heute darf er das Gericht als freier Mann verlassen: Der Angeklagte im Prozess um den Tod der Studentin Hanna ist freigesprochen worden.