Anschlagspläne? 21-Jähriger nach Tadschikistan ausgereist

Kriminalität

Ein junger Mann, der womöglich einen Anschlag geplant haben soll, hat Sachsen-Anhalt verlassen. Er ist zurück in Tadschikistan.

vor 19 Minuten

