Fußball-Bundesliga

Aus familiären Gründen: Stefan Kuntz verlässt HSV

Das kommt unerwartet. Stefan Kuntz ist nicht mehr Sportvorstand des HSV. Der 63-Jährige führt persönliche Gründe an.

vor 48 Minuten

Zweitligist Hamburger SV befördert Merlin Polzin vom Interims- zum Cheftrainer. Die Verantwortlichen um Sportvorstand Stefan Kuntz entscheiden sich gegen prominente Namen.

22.12.2024

Nach neun Monaten ist Steffen Baumgarts Zeit als HSV-Trainer schon wieder vorbei. Der Club präsentierte sich zuletzt alles andere als bundesligareif. Könnte ein namhafter Ex-Profi übernehmen?

24.11.2024

Stefan Kuntz ist der neue Hoffnungsträger beim HSV. Als Sportvorstand soll ihm gelingen, was Vorgänger Jonas Boldt verpasste: der Bundesliga-Aufstieg. Auf Instagram äußert er sich erstmals.

22.05.2024

Fußball

Stefan Kuntz nach Türkei-Aus: «Unerfüllter Traum»

Das Aus für Stefan Kuntz als Fußball-Nationaltrainer der Türkei kam nicht völlig überraschend. Der 60-Jährige bedankte sich nun bei der Mannschaft und Wegbegleitern.

21.09.2023