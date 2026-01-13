Diplomatie Auswärtiges Amt bestellt Irans Botschafter ein 13.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Diplomatie Auswärtiges Amt bestellt Irans Botschafter ein Nach den schweren Unruhen im Iran hat das Auswärtige Amt den Botschafter einbestellt. Hintergrund sind zahlreiche Tote und Festnahmen bei den Protesten. vor 33 Minuten Ukraine-Krieg Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein Kanzler Merz hat das Eindringen russischer Drohnen in den Nato-Luftraum als «ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa» bezeichnet. Jetzt verschärft die Regierung ihren Protest. 12.09.2025 Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein 12.09.2025 Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein 28.11.2024 IZH-Verbot Iran bestellt deutschen Botschafter ein 24.07.2024