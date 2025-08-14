Bahnchef Lutz muss gehen - Konzern bekommt neuen Chef 14.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Deutsche Bahn Vorzeitiges Aus für Bahnchef Richard Lutz Richard Lutz erlebte als Bahnchef krisenreiche Zeiten. Corona-Pandemie, Infrastruktur-Kollaps - seit Jahren kommt der Konzern nicht zur Ruhe. Nun soll ein Wechsel an der Spitze den Umschwung bringen. vor 19 Minuten Schienenförderung Bahnchef: Hohe Schienenmaut bedroht Angebot im Fernverkehr Steigende Trassenpreise belasten die Eisenbahnunternehmen in Deutschland. Gebrauch werde die Unterstützung der Politik, fordert Bahnchef Richard Lutz - sonst müsse die Bahn reagieren 03.07.2025 Deutsche Bahn Bahn kämpft um Trendwende - Lutz unter Druck Die Bahn gibt ein beklagenswertes Bild ab. Die Züge sind unpünktlich wie nie, und die wirtschaftlichen Ziele verfehlt der Konzern erneut. Für den Bahnchef ist die Kehrtwende ein persönliches Anliegen. 27.03.2025 Verkehr Bahnchef reist auch mit Auto und Flugzeug Für Dienstreisen nutzt Bahnchef Lutz in der Regel den Zug. Aber gelegentlich weicht er auch auf andere Verkehrsmittel auf - zum Beispiel, wenn gestreikt wird. 21.08.2024 Gehälter Geschäftsbericht 2022: Bahnchef erhielt 2,24 Millionen Euro Die Vorstandsebene der Deutschen Bahn konnte sich 2022 über steigende Gehälter freuen. Dabei verdoppelte sich nicht nur bei Richard Lutz das Einkommen. 30.03.2023