Bahnchef Lutz muss gehen - Konzern bekommt neuen Chef

Vorzeitiges Aus für Bahnchef Richard Lutz
Deutsche Bahn

Richard Lutz erlebte als Bahnchef krisenreiche Zeiten. Corona-Pandemie, Infrastruktur-Kollaps - seit Jahren kommt der Konzern nicht zur Ruhe. Nun soll ein Wechsel an der Spitze den Umschwung bringen.

vor 19 Minuten

Bahnchef: Hohe Schienenmaut bedroht Angebot im Fernverkehr
Schienenförderung

Steigende Trassenpreise belasten die Eisenbahnunternehmen in Deutschland. Gebrauch werde die Unterstützung der Politik, fordert Bahnchef Richard Lutz - sonst müsse die Bahn reagieren

03.07.2025

Bahn kämpft um Trendwende - Lutz unter Druck
Deutsche Bahn

Die Bahn gibt ein beklagenswertes Bild ab. Die Züge sind unpünktlich wie nie, und die wirtschaftlichen Ziele verfehlt der Konzern erneut. Für den Bahnchef ist die Kehrtwende ein persönliches Anliegen.

27.03.2025

Bahnchef reist auch mit Auto und Flugzeug
Verkehr

Für Dienstreisen nutzt Bahnchef Lutz in der Regel den Zug. Aber gelegentlich weicht er auch auf andere Verkehrsmittel auf - zum Beispiel, wenn gestreikt wird.

21.08.2024

Gehälter

Geschäftsbericht 2022: Bahnchef erhielt 2,24 Millionen Euro

Die Vorstandsebene der Deutschen Bahn konnte sich 2022 über steigende Gehälter freuen. Dabei verdoppelte sich nicht nur bei Richard Lutz das Einkommen.

30.03.2023