Fußball-Bundesliga

Bayer bestätigt: Hjulmand wird neuer Trainer in Leverkusen

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach ten-Hag-Fiasko: Hjulmand übernimmt Bayer Leverkusen
Fußball-Bundesliga

Nach ten-Hag-Fiasko: Hjulmand übernimmt Bayer Leverkusen

Kasper Hjulmand wird nach dem gescheiterten Engagement von Erik ten Hag neuer Trainer in Leverkusen. Was sich Sportchef Simon Rolfes vom Dänen verspricht.

vor 49 Minuten

Medien: Däne Hjulmand wird neuer Trainer in Leverkusen
Fußball-Bundesliga

Medien: Däne Hjulmand wird neuer Trainer in Leverkusen

Nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag hat Bayer Leverkusen Medienberichten zufolge einen neuen Trainer gefunden. Kasper Hjulmand soll die Werkself nach dem chaotischen Saisonstart stabilisieren.

08.09.2025

Fußball-Bundesliga

Berichte: Hjulmand wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

08.09.2025

Fußball-Bundesliga

Medien: Leverkusen trennt sich von Trainer Erik ten Hag

01.09.2025

Fußball-Bundesliga

Niederländer ten Hag neuer Trainer von Bayer Leverkusen

26.05.2025