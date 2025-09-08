Fußball-Bundesliga Bayer bestätigt: Hjulmand wird neuer Trainer in Leverkusen 08.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Fußball-Bundesliga Nach ten-Hag-Fiasko: Hjulmand übernimmt Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand wird nach dem gescheiterten Engagement von Erik ten Hag neuer Trainer in Leverkusen. Was sich Sportchef Simon Rolfes vom Dänen verspricht. vor 49 Minuten Fußball-Bundesliga Medien: Däne Hjulmand wird neuer Trainer in Leverkusen Nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag hat Bayer Leverkusen Medienberichten zufolge einen neuen Trainer gefunden. Kasper Hjulmand soll die Werkself nach dem chaotischen Saisonstart stabilisieren. 08.09.2025 Fußball-Bundesliga Berichte: Hjulmand wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen 08.09.2025 Fußball-Bundesliga Medien: Leverkusen trennt sich von Trainer Erik ten Hag 01.09.2025 Fußball-Bundesliga Niederländer ten Hag neuer Trainer von Bayer Leverkusen 26.05.2025