Schrecklicher Fund

Bei Suche nach Vermisstem: Kinderleiche bei Güstrow gefunden

Ermittler gehen bei Kinderleiche von Gewalttat aus
Fabian wurde getötet

Ermittler gehen bei Kinderleiche von Gewalttat aus

Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt wurde eine Kinderleiche in einem Wald entdeckt. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus.

vor 23 Minuten

