Bild
Fußball-Bundesliga

Bestätigt: VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Simonis

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fußball-Bundesliga

Medien: VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Simonis

09.11.2025

Nicht schon wieder ein Trainerwechsel: VfL kämpft um Simonis
Fußball-Bundesliga

Nicht schon wieder ein Trainerwechsel: VfL kämpft um Simonis

Die Zahlen sprechen gegen den Trainer des VfL Wolfsburg. Sechs Niederlagen in sieben Spielen. Auf das Pokal-Aus folgt ein 2:3 gegen Hoffenheim. Trotzdem soll Paul Simonis vorerst bleiben.

03.11.2025

Niederländer Simonis wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg
Fußball-Bundesliga

Niederländer Simonis wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg holt den elften Trainer in nur zehn Jahren. Paul Simonis kommt aus den Niederlanden - und hat dort zuletzt einen besonderen Erfolg gefeiert.

12.06.2025

Fußball-Bundesliga

Neuer Trainer: VfL Wolfsburg holt Niederländer Simonis

12.06.2025

Fußball-Bundesliga

VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Hasenhüttl

04.05.2025