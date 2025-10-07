Medien «Bild»-Kolumnist Franz Josef Wagner gestorben 07.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Medien «Bild»-Kolumnist Franz Josef Wagner gestorben In Genf jobbte er mal in einem Supermarkt - nahm dort leere Flaschen zurück. Später wurde er der Prototyp des Kolumnisten schlechthin. Wer war Franz Josef Wagner, der jetzt starb? vor 17 Minuten Todesfall Bariton Franz Grundheber mit 88 Jahren gestorben Er galt als Jahrhundertsänger und gastierte an den großen Opernhäusern der Welt in Wien, Paris, London und New York. Jetzt ist Franz Grundheber im Alter von 88 Jahren in Hamburg gestorben. 29.09.2025 Europameisterschaft Basketball-Weltmeister Franz Wagner will an EM teilnehmen In einem TV-Interview spricht NBA-Star Franz Wagner über seine EM-Teilnahme mit Deutschland. Auch ohne seinen Bruder sieht er gute Chancen. 12.06.2025 Basketball-Star in NBA Verlängerung fix: Franz Wagner bleibt in Orlando Basketball-Weltmeister Franz Wagner verlängert langfristig in Orlando. Mit seinem neuen Vertrag wird er auf einen Schlag zum bestbezahlten deutschen Profisportler. 07.07.2024 Weltmeisterschaft Franz Wagner droht bei Basketball-WM weiter auszufallen Knapp eine Woche ist die Verletzung von Franz Wagner bei der WM in Japan inzwischen her. Der deutsche Hoffnungsträger könnte aber auch im nächsten Spiel fehlen. 31.08.2023