Brand auf Gelände der Klimakonferenz COP30 in Belém 20.11.2025

Ähnliche Artikel

Weltklimakonferenz Feuer auf der Klimakonferenz in Belém – Gelände evakuiert

Alarm auf der Klimakonferenz: Auf dem Gelände des Gipfels im brasilianischen Belém ist ein Feuer ausgebrochen. Alle müssen raus, die Verhandlungen sind unterbrochen.

vor 8 Minuten

Weltklimakonferenz Lula kontert den Kanzler: Merz hätte in Belém tanzen sollen

Der Kanzler war froh, als er die arme Metropole Belém verlassen konnte. Auf seine abwertende Kritik reagiert jetzt Brasiliens Präsident. Er empfiehlt ihm die lokale Kultur und Küche.

18.11.2025

Erderwärmung Klimagipfel in Brasilien: Tausende gehen auf die Straße

Aktivisten und Indigene machen Druck auf die UN-Klimakonferenz. Es geht ihnen um den Schutz der Indigenen, des Regenwalds und eine Abkehr von Öl, Gas und Kohle.

15.11.2025

COP30 Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz

Das Gelände des Gipfels ist streng bewacht. Dennoch schaffen es wütende Demonstranten bis in die Eingangshalle. Fragen nach der Sicherheit kommen auf – und nach der politischen Teilhabe der Urvölker.

12.11.2025

Weltklimakonferenz Einmal durch den Dschungel: Aktivisten-Schiff erreicht COP30

Aus den verschiedensten Ecken Süd- und Mittelamerikas haben sich Dutzende Indigene per Schiff zusammen auf den Weg gemacht. An die Klimakonferenz in Brasilien haben sie eine klare Botschaft.

11.11.2025