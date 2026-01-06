Bild
Koalitionskrise

Brandenburgs SPD/BSW-Koalition geplatzt

Brandenburgs SPD/BSW-Koalition am BSW-Streit zerbrochen
Nach mehr als einem Jahr ist die Koalition aus SPD und BSW am Ende. Die Krise begann mit dem Austritt mehrerer Abgeordneter aus dem BSW. Wie geht es weiter?

vor 9 Minuten

Koalition in Brandenburg wankt: SPD stellt BSW Ultimatum
Der Potsdamer Vize-Regierungschef und Ex-BSW-Landesvorsitzende Crumbach zieht Konsequenzen aus der anhaltenden Krise seiner Partei. Ist die bisherige Koalition am Ende? Die SPD fordert Klarheit.

05.01.2026

Brandenburgs Koalition wankt – Woidke will Klärung vom BSW
Fast ein Jahr ist das bundesweit einzige Bündnis aus SPD und BSW in Brandenburg alt. Doch es gibt Krach, vier Abgeordnete treten aus dem BSW aus. Kippt das Bündnis?

12.11.2025

Koalitionskrise Brandenburg: BSW lenkt im ersten Schritt ein
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Also alles paletti?

09.11.2025

SPD und BSW in Brandenburg billigen erste Rot-Lila-Koalition
In Brandenburg haben SPD und BSW ein klares Votum über die geplante Koalition abgegeben. Die Personalien für die Regierung stehen auch schon fest.

06.12.2024