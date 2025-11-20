Brasilien: Deutschland gibt eine Milliarde für Tropenfonds

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brasilien: Deutschland gibt eine Milliarde für Tropenfonds
Kampf gegen Klimawandel

Brasilien: Deutschland gibt eine Milliarde für Tropenfonds

Regenwälder sind extrem wichtig für das Weltklima. Um sie zu schützen, soll ein neuer Geldtopf entstehen - nun ist endlich klar, wie viel Deutschland einzahlt.

vor 10 Minuten

Diesmal Brasilien: Merz löst nächste Stadtbild-Debatte aus
Äußerung über Brasilien

Diesmal Brasilien: Merz löst nächste Stadtbild-Debatte aus

Mit seiner Äußerung über die brasilianische Stadt Belém löst der Kanzler Empörung in Brasilien aus. In Deutschland fühlen sich einige an eine Debatte erinnert, die längst ausgestanden schien.

19.11.2025

Lula kontert den Kanzler: Merz hätte in Belém tanzen sollen
Weltklimakonferenz

Lula kontert den Kanzler: Merz hätte in Belém tanzen sollen

Der Kanzler war froh, als er die arme Metropole Belém verlassen konnte. Auf seine abwertende Kritik reagiert jetzt Brasiliens Präsident. Er empfiehlt ihm die lokale Kultur und Küche.

18.11.2025

Brasilien startet Klimagipfel mit Elan - Bilanz hat Kratzer
Erderwärmung

Brasilien startet Klimagipfel mit Elan - Bilanz hat Kratzer

Neue Schnellstraße durch den Regenwald, Ölbohrungen am Amazonas, Kreuzfahrtschiffe als Hotels im Hafen: Wie glaubwürdig ist Brasilien beim Heimspiel auf der COP30?

09.11.2025

WM-Qualifikation

Neymar führt Brasilien mit Rekord zum Sieg

Für Rekordweltmeister Brasilien beginnt die WM-Qualifikation ganz nach Wunsch. Neymar bricht dabei eine Bestmarke des großen Pelé.

09.09.2023