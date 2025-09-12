Bundesanwaltschaft ermittelt nach Angriff an Berufskolleg

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mordkommission ermittelt nach Messerattacke
Tatort Schule

Mordkommission ermittelt nach Messerattacke

An einem Berufskolleg in Essen wird eine Lehrerin mit einem Messer verletzt. Der Angreifer soll ein 17 Jahre alter Schüler sein. Rettungskräfte brachten Opfer und mutmaßlichen Täter ins Krankenhaus.

06.09.2025

Messerangriff an Schule

Lehrerin an Berufskolleg mit Messer attackiert

05.09.2025

Mehrere Verletzte

Bundesanwaltschaft ermittelt nach Angriff in Bielefeld

20.05.2025

Terrorangriffe durch Hamas: Bundesanwaltschaft ermittelt
Extremismus

Terrorangriffe durch Hamas: Bundesanwaltschaft ermittelt

Hunderte Menschen sind tot, Geiseln wurden von der Terrorgruppe Hamas genommen und verschleppt, darunter auch deutsche Staatsbürger. Nun ermittelt auch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

10.10.2023

Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Terrorangriffen durch Hamas

10.10.2023