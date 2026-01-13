Bild

Bundesliga-Spiel HSV gegen Leverkusen abgesagt

Statiker-Veto: Darum fällt Spiel HSV gegen Leverkusen aus
Fußball-Bundesliga

Statiker-Veto: Darum fällt Spiel HSV gegen Leverkusen aus

Zunächst sah es gut für das Spiel zwischen dem HSV und Leverkusen aus. Fachstatiker erklären, warum die Sicherheit durch das vom Tauwetter belastete Stadiondach gefährdet war.

vor 13 Minuten

