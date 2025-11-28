Bild

Bundestag beschließt Haushalt 2026

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundestag beschließt Haushalt 2026 mit hohen Schulden
Finanzen

Bundestag beschließt Haushalt 2026 mit hohen Schulden

Das Budget der Regierung für 2026 steht. Die Opposition spricht vom «größten Haushalt ever» - doch sieht falsche Prioritäten. Wofür darf Schwarz-Rot im nächsten Jahr Geld ausgeben?

vor 6 Minuten

Bundestag beschließt Haushalt 2025
Finanzen

Bundestag beschließt Haushalt 2025

Mit der Verabschiedung des Etats für das aktuelle Jahr will die neue Koalition Handlungsfähigkeit beweisen. Doch schon jetzt ist klar: Die eigentlichen Machtkämpfe ums Geld haben gerade erst begonnen.

18.09.2025

Bundestag beschließt Haushalt 2025

18.09.2025

Bundestag beschließt Haushalt 2024
Sparmaßnahmen

Bundestag beschließt Haushalt 2024

Der Haushalt für 2024 hat die Ampel-Koalition an ihre Grenzen gebracht. Jetzt ist das Budget im Bundestag beschlossen. Einen Haken dranmachen kann die Ampel aber noch nicht.

02.02.2024

Bundestag beschließt Haushalt 2024

02.02.2024