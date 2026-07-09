«Chatkontrolle» - Scan-Erlaubnis nimmt Hürde im EU-Parlament

Straßburg (dpa) - Unternehmen wie Whatsapp, Microsoft, Google und Co. könnten schon bald wieder in privaten Chats nach Hinweisen auf sexuellen Kindesmissbrauch suchen dürfen. Nach einer überraschenden Wende in der Debatte um die sogenannte Chatkontrolle billigte das EU-Parlament in einer chaotischen Abstimmung grundsätzlich eine befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln, verlangte aber Änderungen am Vorschlag. Damit kann das Gesetzgebungsverfahren weitergehen.

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«Chatkontrolle» - Scan-Erlaubnis nimmt Hürde im EU-Parlament
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«Chatkontrolle» - Scan-Erlaubnis nimmt Hürde im EU-Parlament

Trotz Kritik an der «Chatkontrolle» von Datenschützern könnte die Möglichkeit, private Chats auf kinderpornografisches Material zu scannen, zurückkommen. Was dürften Whatsapp und Co. dann wieder?

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