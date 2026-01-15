Deutsche Wirtschaft 2025 leicht gewachsen

Deutsche Wirtschaft wächst 2025 leicht trotz Zollstreit
Konjunktur

Nach zwei Rezessionsjahren hat Europas größte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr wieder ein kleines Plus geschafft. Ein wirklicher Aufschwung lässt allerdings noch auf sich warten.

vor 55 Minuten

Konjunktur

Deutsche Wirtschaft zu Jahresbeginn leicht gewachsen

30.04.2025

Bundesbank: Deutsche Wirtschaft fasst langsam Tritt
Konjunkturprognose

Bundesbank: Deutsche Wirtschaft fasst langsam Tritt

Im ersten Quartal ist die deutsche Wirtschaft überraschend gewachsen. Das nährt Hoffnung auf ein Ende der Konjunkturflaute. Die Wachstumserwartungen der Bundesbank sind dennoch verhalten.

07.06.2024

Konjunktur

Die deutsche Wirtschaft müht sich aus der Flaute. Das Gröbste scheint überstanden, es bleiben aber reichlich Herausforderungen.

30.04.2024

