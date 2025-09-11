Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze

Deutschland schickt weitere Kampfjets in polnischen Luftraum
Ukraine-Krieg

Deutschland schickt weitere Kampfjets in polnischen Luftraum

Kanzler Merz hat das russische Eindringen in den Nato-Luftraum mit Drohnen als «ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa» bezeichnet. Jetzt reagiert die Bundesregierung darauf.

vor 42 Minuten

