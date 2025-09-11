Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze 11.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Ukraine-Krieg Deutschland schickt weitere Kampfjets in polnischen Luftraum Kanzler Merz hat das russische Eindringen in den Nato-Luftraum mit Drohnen als «ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa» bezeichnet. Jetzt reagiert die Bundesregierung darauf. vor 42 Minuten Spannungen mit Russland Drohnenabwehr: Der Schwachpunkt an der Nato-Ostgrenze Russische Drohnen fliegen bis nach Polen – und die Nato sucht nach schnellen Lösungen. Warum die Verteidigungslücke an der Ostflanke so schwer zu schließen ist. 11.09.2025 Verteidigung Bundeswehr offen für Engagement an Schulen Bildungsministerin Stark-Watzinger befürwortet Besuche von Offizieren und Zivilschutzübungen an Schulen. Die Bundeswehr zeigt sich offen. Doch es gibt auch weiter Kritik. 18.03.2024 Verteidigung Bundeswehr übernimmt Nato-Luftraumüberwachung über Baltikum Estland, Lettland und Litauen haben keine eigenen Kampfjets. Nato-Verbündete sichern deshalb im Wechsel den baltischen Luftraum. Nun übernimmt Deutschland erneut diese Rolle. 02.03.2024 Litauen Raketen und Eurofighter - Bundeswehr schützt den Nato-Gipfel Vom Nato-Gipfel in Litauen soll ein Signal der Entschlossenheit ausgehen. Anders als beim letzten Treffen in Madrid treffen sich Regierungsvertreter und Militärs nun direkt an der Nato-Ostflanke. 09.07.2023