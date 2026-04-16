Deutschland will Minenjagdboote für Hormus-Mission anbieten

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will bei den Beratungen über eine Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormus nach einem Ende der Kampfhandlungen am Freitag in Paris ein konkretes Angebot für eine deutsche Beteiligung machen. So soll die Bundeswehr Minenjagdboote, ein Begleitschiff und Aufklärungsflugzeuge bereitstellen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.

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Merz will Minenjagdboote und Aufklärungsflieger anbieten
Hormus-Mission

Merz will Minenjagdboote und Aufklärungsflieger anbieten

Bisher hatte Kanzler nur die grundsätzliche Bereitschaft einer deutschen Beteiligung an einem Militäreinsatz in der Straße von Hormus signalisiert. Jetzt wird er konkret.

vor 5 Minuten

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