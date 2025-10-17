DNA-Analyse bestätigt: totes Kind bei Güstrow ist Fabian 17.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Ermittlungen DNA-Analyse bestätigt: totes Kind bei Güstrow ist Fabian Nach dem Fund eines toten Kindes bei Güstrow gingen Ermittler schnell davon aus, dass es sich um den vermissten achtjährigen Fabian handelt. Eine DNA-Analyse brachte nun Gewissheit. vor 46 Minuten Ermittlungen Obduktion: Totes Kind wurde Opfer von Gewaltverbrechen Das Auffinden eines toten Jungen bei Güstrow stellt die Ermittler vor Fragen. Vor allem: Ist es der vermisste Fabian? Bald soll darüber Klarheit herrschen. Die Obduktion weist auf eine Gewalttat hin. 16.10.2025 Bestätigung Obduktion: Bei Güstrow tot gefundener Junge ist Gewaltopfer Spuren am Leichnam des bei Güstrow gefundenen Jungen weisen auf ein Gewaltverbrechen hin. Das Ergebnis einer wichtigen DNA-Analyse soll bald vorliegen. 16.10.2025 Notfälle DNA-Analyse soll Identität von Kinderleiche klären Nach dem Fund einer Kinderleiche südwestlich von Güstrow besteht weiterhin keine letzte Gewissheit, dass es sich um den vermissten Fabian handelt. Eine DNA-Analyse soll nun Aufklärung bringen. 15.10.2025 Fund von Kinderleiche Kinderleiche bei Güstrow: Was wir wissen und was nicht Einsatzkräfte suchten seit Tagen nach Fabian aus Güstrow. Jetzt wird unweit der Stadt eine Kinderleiche in einem Wald entdeckt. Was bisher über den Vermisstenfall und den Leichenfund bekannt ist. 14.10.2025