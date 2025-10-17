DNA-Analyse bestätigt: totes Kind bei Güstrow ist Fabian

DNA-Analyse bestätigt: totes Kind bei Güstrow ist Fabian
Nach dem Fund eines toten Kindes bei Güstrow gingen Ermittler schnell davon aus, dass es sich um den vermissten achtjährigen Fabian handelt. Eine DNA-Analyse brachte nun Gewissheit.

vor 46 Minuten

Obduktion: Totes Kind wurde Opfer von Gewaltverbrechen
Obduktion: Totes Kind wurde Opfer von Gewaltverbrechen

Das Auffinden eines toten Jungen bei Güstrow stellt die Ermittler vor Fragen. Vor allem: Ist es der vermisste Fabian? Bald soll darüber Klarheit herrschen. Die Obduktion weist auf eine Gewalttat hin.

16.10.2025

Obduktion: Bei Güstrow tot gefundener Junge ist Gewaltopfer
Obduktion: Bei Güstrow tot gefundener Junge ist Gewaltopfer

Spuren am Leichnam des bei Güstrow gefundenen Jungen weisen auf ein Gewaltverbrechen hin. Das Ergebnis einer wichtigen DNA-Analyse soll bald vorliegen.

16.10.2025

DNA-Analyse soll Identität von Kinderleiche klären
DNA-Analyse soll Identität von Kinderleiche klären

Nach dem Fund einer Kinderleiche südwestlich von Güstrow besteht weiterhin keine letzte Gewissheit, dass es sich um den vermissten Fabian handelt. Eine DNA-Analyse soll nun Aufklärung bringen.

15.10.2025

Kinderleiche bei Güstrow: Was wir wissen und was nicht
Kinderleiche bei Güstrow: Was wir wissen und was nicht

Einsatzkräfte suchten seit Tagen nach Fabian aus Güstrow. Jetzt wird unweit der Stadt eine Kinderleiche in einem Wald entdeckt. Was bisher über den Vermisstenfall und den Leichenfund bekannt ist.

14.10.2025