Drei neue Verfassungsrichter vom Bundestag gewählt

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drei neue Verfassungsrichter im zweiten Anlauf gewählt
Bundesverfassungsgericht

Drei neue Verfassungsrichter im zweiten Anlauf gewählt

Nach der geplatzten Wahl im Juli ist es dem Bundestag jetzt gelungen, drei vakante Richterposten in Karlsruhe zu besetzen. Die Koalition kann aufatmen, es bleiben aber unangenehme Fragen.

vor 40 Minuten

Richterwahlausschuss schlägt SPD-Kandidatin Emmenegger vor
Wahl im Bundestag

Richterwahlausschuss schlägt SPD-Kandidatin Emmenegger vor

Der Bundestag entscheidet über drei neue Verfassungsrichter. SPD und Union wollen, dass die Abstimmung darüber am Donnerstag über die Bühne geht. Die nun nominierte Kandidatin ist eine Nachrückerin.

22.09.2025

Im zweiten Anlauf soll es sitzen – Richterwahl im Bundestag
Bundesverfassungsgericht

Im zweiten Anlauf soll es sitzen – Richterwahl im Bundestag

Im Bundestag steht erneut die Wahl von drei Verfassungsrichtern an. Nach dem ersten gescheiterten Versuch sind Erwartungen und Nervosität groß – auch wenn die Koalitionäre Zuversicht signalisieren.

22.09.2025

Emmenegger neue SPD-Kandidatin als Verfassungsrichterin
Bundestag

Emmenegger neue SPD-Kandidatin als Verfassungsrichterin

Der erste Anlauf ist gescheitert. Die SPD präsentiert nun eine neue Kandidatin für das höchste deutsche Gericht. Klappt es dieses Mal?

10.09.2025

Bundestag

Emmenegger neue SPD-Kandidatin als Verfassungsrichterin

10.09.2025