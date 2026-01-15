Energiepolitik

Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland
Energiepolitik

Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland

In Deutschland sollen neue Gaskraftwerke gebaut werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Bundesregierung will das fördern, deswegen muss die EU-Kommission zustimmen.

vor 5 Minuten

Reiche zu Gaskraftwerken: Sorge im Osten unbegründet
Energiepolitik

Reiche zu Gaskraftwerken: Sorge im Osten unbegründet

Der Bund will neue Gaskraftwerke bauen. Aber wird Süddeutschland durch einen Bonus systematisch bevorzugt? Die Wirtschaftsministerin beruhigt auf einer Reise durch die ostdeutsche Kohleregion.

04.08.2025

Reiche setzt auf neue Gaskraftwerke im Süden Deutschlands
Energie

Reiche setzt auf neue Gaskraftwerke im Süden Deutschlands

Mehr Energieproduktion sorgt nach dem Plan von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche für sinkende Preise. Bei der Gaskraft setzt die CDU-Politikerin auf einen «Südbonus».

02.06.2025

Wirtschaftsministerin Reiche: Änderungen in Energiepolitik
Bundesregierung

Wirtschaftsministerin Reiche: Änderungen in Energiepolitik

Das Wirtschaftsministerium ist von den Grünen an die CDU gewechselt. Die neue Ministerin skizziert ihre Pläne.

12.05.2025

Energie

Habeck: «Politischer Durchbruch» für neue Kraftwerke

Was passiert im Energiesystem der Zukunft bei «Dunkelflauten», wenn kaum Wind weht und keine Sonne scheint? Dann sollen neue Kraftwerke einspringen. Der Wirtschaftsminister sieht dafür nun einen Durchbruch.

01.08.2023