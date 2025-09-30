Ehemaliger Krah-Mitarbeiter wegen Spionage verurteilt 30.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Staatsschutzverfahren Ehemaliger Krah-Mitarbeiter wegen Spionage verurteilt Er soll vertrauliche Infos an China weitergeleitet und Dissidenten bespitzelt haben - nun ist das Urteil gegen Jian G. und eine Komplizin gefallen. vor 1 Stunde Staatsschutzerfahren Spionage-Prozess - Mitarbeiter mit Zugang zu Krahs Account Im Prozess um mutmaßliche Spionage für China ist AfD-Politiker Maximilian Krah als Zeuge geladen. Sein früherer Assistent soll mehr als zwei Jahrzehnte für einen Geheimdienst gearbeitet haben. 03.09.2025 Staatsschutzverfahren Spionage-Prozess gegen Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah Hat ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah sensible Daten an China weitergeleitet? Zu Prozessbeginn weist ein Anwalt diese Vorwürfe zurück. Der Angeklagte schweigt. 05.08.2025 Bundesanwaltschaft Ex-Mitarbeiter von AfD-Mann Krah wegen Spionage angeklagt Die Festnahme löste ein internationales Echo aus: Der Mann soll einem chinesischen Geheimdienst Informationen aus dem Europäischen Parlament gegeben haben. Nun folgt der nächste juristische Schritt. 29.04.2025 Spionage-Affäre Krah fordert Ex-Mitarbeiter zum AfD-Austritt auf AfD-Politiker Maximilian Krah tritt nach der Festnahme eines Mitarbeiters wegen mutmaßlicher China-Spionage nun auch wieder öffentlich in Erscheinung. Seinem Ex-Mitarbeiter rät er zum Parteiaustritt. 02.05.2024