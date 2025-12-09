Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz erzielt

Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz erzielt
Menschenrechte

Das Lieferkettengesetz der EU soll Menschenrechte weltweit schützen - und wird nun wohl entschärft, bevor es überhaupt in Kraft getreten ist. Die Regeln sollen nur noch für wenige große Firmen gelten.

vor 7 Minuten

