Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz erzielt 09.12.2025

Menschenrechte Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz erzielt Das Lieferkettengesetz der EU soll Menschenrechte weltweit schützen - und wird nun wohl entschärft, bevor es überhaupt in Kraft getreten ist. Die Regeln sollen nur noch für wenige große Firmen gelten.