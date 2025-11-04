Bild
Klima

Erde steuert laut UN auf 2,8 Grad Erwärmung zu

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erde steuert laut UN auf 2,8 Grad Erwärmung zu
Klima

Erde steuert laut UN auf 2,8 Grad Erwärmung zu

Trotz kleiner Fortschritte reicht der weltweite Klimaschutz den Vereinten Nationen zufolge nicht aus, um die Erderwärmung entscheidend zu bremsen. Viele Länder haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht.

vor 1 Stunde

Report: Mensch erhitzt Erde so schnell wie nie
Klima

Report: Mensch erhitzt Erde so schnell wie nie

Die Erde wird immer heißer und das mit zunehmender Geschwindigkeit. Einen kleinen Lichtblick gibt es dennoch.

05.06.2024

1,5-Grad-Ziel: Agentur mahnt mehr Energieeffizienz an
Klima

1,5-Grad-Ziel: Agentur mahnt mehr Energieeffizienz an

Weltweit nimmt das Bemühen um mehr Energieeffizienz zwar zu. Um Klimaziele zu erreichen, sind aber energischere Schritte nötig, mahnt die IEA vor der Weltklimakonferenz in Dubai.

29.11.2023

Klimawandel

IEA: Enge Zusammenarbeit entscheidend für 1,5-Grad-Ziel

Die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad kann der Internationalen Energie-Agentur zufolge noch erreicht werden - aber nur durch ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik. Was wird gefordert?

26.09.2023

Klima

EU-Umweltkommissar: Bei Klimakonferenz Ziele im Blick halten

Hinsichtlich der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai mahnt der EU-Umweltkommissar, die gesetzten Ziele dringend im Blick zu behalten. Die Folgen könnten ansonsten verheerend sein.

02.09.2023