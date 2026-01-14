Erkundungsmission: Bundeswehr schickt Soldaten nach Grönland

Konflikt um Grönland

Jetzt auch die Bundeswehr. Im von den USA angeheizten Konflikt um Grönland schickt Deutschland einen Erkundungstrupp auf die riesige Arktisinsel - als Teil eines größeren Einsatzes.

vor 25 Minuten

Gesetzentwurf im US-Senat würde Grönland-Annexion verbieten
Konflikt um Arktisinsel

Gesetzentwurf im US-Senat würde Grönland-Annexion verbieten

Will US-Präsident Trump sich wirklich das Gebiet eines Nato-Bündnispartners einverleiben? Angesichts seines mehrfach geäußerten Anspruchs auf Grönland gibt es zunehmend Widerstand im Kongress.

14.01.2026

Angriff oder Kauf: Was plant Trump mit Grönland?
Streit um Arktisinsel

Angriff oder Kauf: Was plant Trump mit Grönland?

Trump greift nach Grönland - und für die US-Regierung geht es dabei nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Auf der Arktisinsel wächst die Unruhe.

07.01.2026

Grönland: US-Regierung droht Dänen mit Militäreinsatz
US-Ansprüche auf Arktisinsel

Grönland: US-Regierung droht Dänen mit Militäreinsatz

Trump will Grönland - und das schon seit Jahren. Zuletzt hatte er seine Ansprüche wieder bekräftigt. Eine Regierungssprecherin erhöht den Druck.

06.01.2026

Europäische Länder stellen sich hinter Grönland

06.01.2026