Geraubte Juwelen

Ermittler bestätigen: Festnahmen nach Louvre-Kunstraub

vor 9 Minuten

Mit Polizeieskorte: Pariser Louvre verlegt Juwelen
Nach Jahrhundertdiebstahl

Mit Polizeieskorte: Pariser Louvre verlegt Juwelen

Nach dem spektakulären Einbruch hat der Pariser Louvre einen Teil seiner Juwelen in Sicherheit gebracht – in die Tresorräume der französischen Zentralbank.

24.10.2025

Louvre-Direktorin bot Rücktritt an - Ministerin lehnte ab
Spektakulärer Diebstahl

Louvre-Direktorin bot Rücktritt an - Ministerin lehnte ab

Nach dem Diebstahl wertvoller Juwelen im Louvre wollte Direktorin Laurence des Cars zurücktreten. Frankreichs Kulturministerin lehnte ab. Was die Direktorin dazu sagt.

22.10.2025

Juwelendiebstahl im Louvre – Ermittler prüfen Alarmanlage
Spektakulärer Diebstahl

Juwelendiebstahl im Louvre – Ermittler prüfen Alarmanlage

Nach dem Juwelendiebstahl im Louvre betont Kulturministerin Dati: «Die Sicherheitsvorkehrungen haben funktioniert.» Doch Ermittlungen zur Alarmanlage laufen. Nun wurde der Wert der Beute geschätzt.

21.10.2025

Nach Kunstraub im Louvre: Frankreich prüft Museumsschutz
Kriminalität

Nach Kunstraub im Louvre: Frankreich prüft Museumsschutz

Kostbare Schmuckstücke gestohlen, Fragen zum Schutz bleiben: Frankreich diskutiert nach dem Kunstraub im Louvre über Versäumnisse in der Museumssicherheit.

20.10.2025