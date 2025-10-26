Geraubte Juwelen Ermittler bestätigen: Festnahmen nach Louvre-Kunstraub 26.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Geraubte Juwelen Ermittler bestätigen: Festnahmen nach Louvre-Kunstraub vor 9 Minuten Nach Jahrhundertdiebstahl Mit Polizeieskorte: Pariser Louvre verlegt Juwelen Nach dem spektakulären Einbruch hat der Pariser Louvre einen Teil seiner Juwelen in Sicherheit gebracht – in die Tresorräume der französischen Zentralbank. 24.10.2025 Spektakulärer Diebstahl Louvre-Direktorin bot Rücktritt an - Ministerin lehnte ab Nach dem Diebstahl wertvoller Juwelen im Louvre wollte Direktorin Laurence des Cars zurücktreten. Frankreichs Kulturministerin lehnte ab. Was die Direktorin dazu sagt. 22.10.2025 Spektakulärer Diebstahl Juwelendiebstahl im Louvre – Ermittler prüfen Alarmanlage Nach dem Juwelendiebstahl im Louvre betont Kulturministerin Dati: «Die Sicherheitsvorkehrungen haben funktioniert.» Doch Ermittlungen zur Alarmanlage laufen. Nun wurde der Wert der Beute geschätzt. 21.10.2025 Kriminalität Nach Kunstraub im Louvre: Frankreich prüft Museumsschutz Kostbare Schmuckstücke gestohlen, Fragen zum Schutz bleiben: Frankreich diskutiert nach dem Kunstraub im Louvre über Versäumnisse in der Museumssicherheit. 20.10.2025