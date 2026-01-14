EU-Kommission muss sich erneut Misstrauensvotum stellen

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
EU-Kommission muss sich erneut Misstrauensvotum stellen

EU-Kommission muss sich erneut Misstrauensvotum stellen

vor 1 Stunde

Von der Leyens Kommission übersteht weitere Misstrauensvoten
Europäisches Parlament

Von der Leyens Kommission übersteht weitere Misstrauensvoten

Rechte und Linke attackieren von der Leyen scharf - doch ihre Kommission hält stand. Wie geht es nach den erneuten Misstrauensvoten und Kritik von vielen Seiten weiter?

09.10.2025

Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Europäisches Parlament

Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission

Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.

16.09.2025

Von der Leyen muss sich Misstrauensvotum stellen
Europäisches Parlament

Von der Leyen muss sich Misstrauensvotum stellen

Wenige Monate nach dem Beginn ihrer zweiten Amtszeit als Chefin der EU-Kommission sieht sich Ursula von der Leyen mit einem Misstrauensantrag konfrontiert. Ist er so harmlos, wie ihre Partei sagt?

02.07.2025

Europäisches Parlament

Von der Leyen muss sich Misstrauensvotum stellen

02.07.2025