Europäisches Parlament EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen 16.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Europäisches Parlament Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an. vor 53 Minuten Europäisches Parlament Von der Leyen muss sich Misstrauensvotum stellen Wenige Monate nach dem Beginn ihrer zweiten Amtszeit als Chefin der EU-Kommission sieht sich Ursula von der Leyen mit einem Misstrauensantrag konfrontiert. Ist er so harmlos, wie ihre Partei sagt? 02.07.2025 Europäisches Parlament Von der Leyen muss sich Misstrauensvotum stellen 02.07.2025 EU-Parlament stimmt für europäisches Lieferkettengesetz 24.04.2024 EU-Parlament verklagt Kommission wegen Freigabe von Geldern für Ungarn 14.03.2024