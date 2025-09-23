EU-Kommission will Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Microsoft und Apple meiden OpenAI-Verwaltungsrat
ChatGPT-Erfinder

Microsoft und Apple meiden OpenAI-Verwaltungsrat

Wettbewerbshüter befürchten eine Dominanz von Tech-Riesen im jungen KI-Geschäft. Microsoft und Apple nehmen sich jetzt bei den ChatGPT-Machern zurück.

10.07.2024

EU-Kommission erhöht Druck auf Tech-Riesen
Wettbewerb

EU-Kommission erhöht Druck auf Tech-Riesen

Tech-Giganten haben in der EU riesige Nutzerzahlen und entsprechend viel Einfluss. Die EU-Kommission schaut wegen neuer Regeln genau hin und zielt dabei auf US-Konzerne.

25.03.2024

Internet

Google & Co: Strengere Regeln für Tech-Riesen in der EU

Mehr App Stores auf dem iPhone, das Zusammenspiel bisher nicht kompatibler Chatdienste - das EU-Gesetz über Digitale Märkte beeinflusst, wie Dutzende Millionen Menschen Technologie nutzen.

06.09.2023

Konzerne

Wertvollste Börsenunternehmen: US-Tech-Riesen dominieren

US-Unternehmen dominieren weiterhin unter den 100 wertvollsten Börsen-Konzernen der Welt. Deutsche Firmen gewinnen zwar wieder etwas an Gewicht. Ob das eine Trendwende ist, ist allerdings fraglich.

04.07.2023

Technologie

Google und Microsoft kämpferisch bei Künstlicher Intelligenz

Der Hype um ChatGPT verschafft den sonst oft eintönigen Quartalszahlen von Tech-Schwergewichten neue Aufmerksamkeit. Wo stehen Microsoft und Google bei Künstlicher Intelligenz?

26.04.2023